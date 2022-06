Eduarda Porto e Fernanda Souza com Luciano Huck, Bruno De Luca, Fernanda Rodrigues e Luisa Rodrigues - Reprodução/Instagram

Publicado 20/06/2022 13:46 | Atualizado 20/06/2022 13:47

Rio - Fernanda Souza fez a primeira aparição em público ao lado a namorada, Eduarda Porto, no aniversário de Bruno De Luca, seu amigo de longa de data, no feriado. Em um dos registros compartilahdos pelo ator e apresentador, a atriz posou abraçada com a amada na companhia de Luciano Huck, Bruno, Fernanda Rodrigues e a filha, Luisa.

Fernanda está vivendo uma vida reclusa há cerca de dois anos. Ela terminou um casamento com o cantor Thiaguinho em 2019 e, em abril deste ano, assumiu o novo relacionamento com sua amiga de infância.