Jaque Ciocci e Edu GuedesReprodução do Instagram

Publicado 20/06/2022 13:09 | Atualizado 20/06/2022 14:13

Rio - Jaque Ciocci usou o Instagram, neste domingo, para publicar uma foto com o namorado, Edu Guedes. Na imagem, os dois aparecem coladinhos e sorridentes. "Que sorte a nossa", escreveu a repórter do 'Faustão na Band' na legenda. O apresentador do 'The Chef com Edu', da Band, reagiu à publicação e se declarou para a amada: "Linda, você é muito especial. Sua felicidade, sorriso e amor são cativantes".

Nos comentários, os internautas vibraram com a imagem. "Amo um casal. Sejam felizes , que a vida seja leve e com muita harmonia ! Amor em abundância", desejou um. "Uau, que casalzão", disse outro. "Que sorte a sua, além de tudo ele cozinha!", brincou um terceiro.

Jaque entregou o namoro dos dois ao publicar uma foto deles de mãos dadas, neste sábado. A última namorada apresentada publicamente por Edu Guedes foi a jornalista Erica Reis. O romance começou em 2016 e chegou ao fim cerca de dois anos depois. Vale lembrar que o chef já foi casado com a apresentadora Eliana (2004-2007) e com a empresária Daniela Zurita (2008-2012).