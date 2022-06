Beyoncé na capa da Vogue britânica - Reprodução/Instagram

20/06/2022

Rio - Beyoncé continua atiçando a curiosidade dos fãs. Após deixar o mundo todo ansioso por retirar suas fotos de perfis da rede social e, em seguida, anunciar a data de lançamento do novo projeto "Renaissance" para o dia 29 de julho, a cantora tem mais novidades a caminho. Ela avisou que nesta terça-feira (21), meia-noite (1 hora da manhã no horário de Brasília), vai lançar seu novo single "Break My Soul".

De acordo com o que Queen B compartilhou em suas redes sociais, essa parece ser a faixa seis do projeto "Renaissance". A artista não lança um trabalho solo desde "Lemonade", em 2016. Depois do anúncio do novo álbum, Beyoncé publicou em suas redes sociais diversas fotos do seu ensaio para a capa da Vogue britância de julho.