Joelma cai durante show na BahiaReprodução de vídeo

Publicado 20/06/2022 11:54 | Atualizado 20/06/2022 11:54

Rio - Joelma deu um susto nos fãs durante seu show, neste domingo, em Medeiros Neto, na Bahia. A cantora levou um tombo no palco enquanto dançava e cantava a música 'Anjo'. Com a queda, a artista chegou a ficar de pernas para cima. A loira riu da situação e continuou cantando no chão. Em seguida, se levantou.

Minutos depois, uma dançarina de Joelma também se desequilibrou e caiu. A cantora não perdeu a oportunidade e tirou sarro do ocorrido. "Hoje é o dia da queda, internacional", afirmou ela, que refletiu: "A vida é uma coreografia. Você cai, levanta e faz tudo de novo".

Veja o vídeo da queda:

Recentemente, Joelma foi diagnosticada com esofagite, gastrite e um edema, complicações possivelmente decorrentes da Covid-19, e precisou ficar internada em um hospital de São Paulo. Ela recebeu alta no último dia 11. A cantora já foi contaminada 4 vezes pelo novo coronavírus.