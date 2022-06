Pabllo Vittar é atingida por uma taça na cabeça durante sua apresentação na Parada LGBTQIAP de São Paulo - Reprodução / Twitter

Publicado 20/06/2022 10:04 | Atualizado 20/06/2022 10:05

Rio - Pabllo Vittar foi atingida por um objeto jogado pelo público durante sua participação na 26ª Parada LGBTQIAP+ de São Paulo, na tarde do último domingo . A drag queen estava cantando em cima do trio elétrico quando sentiu o impacto de uma taça rosa na cabeça. Após alguns segundos, a cantora pareceu se recuperar e prosseguiu com o show.

Nas redes sociais, fãs demonstraram indignação acerca da postura do público do evento. "Ah, pronto. Está voltando essa palhaçada de jogar coisas nos artistas?", reclamou uma internauta. "Isso não é fã, é odiador!", pontuou outra. "É a terceira vez que vejo tacarem coisa na cara dos cantores só essa semana. falando igual professor, imagina se pega no olho?", questionou um usuário do Twitter.

Após dois anos sendo realizada através de celebrações online por conta da pandemia de covid-19, a Parada LGBTQIAP+ voltou a ocupar as ruas da capital paulista. O evento começou a partir das 12h de domingo, na Avenida Paulista, e foi permeado pela temática "Vote com Orgulho – por uma política que representa", a fim de ratificar o compromisso da comunidade na luta por políticas afirmativas.



Além de Pabllo, artistas como Mariana Munhoz, Ana Dutra, Luana Hassen, Nick Cruz, Ariah, Brunelli, Quebrada Queer, Thaline Karajá, Kauan Russell, Tiago Abravanel, bloco Agrada Gregos, Gretchen, Paullete Pink, Jojo Todinho, Majur e as Pitayas, DJ Heey Cat, Mateus Carrilho, Aretuzza Love, Pocah, Luísa Sonza, Pepita, DJ Cris Negrini, Ludmilla, Liniker, MC Rebecca, Minoqueens e Lexa, também participaram da celebração.

