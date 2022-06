Gizelly Bicalho - Reprodução/Instagram

Rio - Gizelly Bicalho usou o Twitter para abrir o jogo sobre sua saúde mental. A advogada e ex-BBB comentou que precisou trocar sua medicação e, por causa disso, decidiu não beber pelos próximos trinta dias.

fotogaleria "Ter que vir me manifestar sobre minha saúde é tenso, mas vamos lá: eu mudei de psiquiatra e de remédios. Os remédios precisam de 30 dias para fazer efeito, dessa maneira não posso beber. Tive inúmeras crises de ansiedade no último mês, pânico, meu cabelo estava caindo todo", explicou.

"Estou fazendo meu acompanhamento e minhas terapias, eu não quero ir pra festas beber e no outro dia entrar numa bad de não querer existir, eu não quero! Eu não estou bem! Estou buscando meu equilíbrio. Aquela Gizelly do 'BBB' que vocês viam bêbada ela passou. Parem de ser injustas, parem! Isso já passou de todos os limites!!!!! Eu não quero fazer quase nada porque não tenho força!!! Eu só quero trabalhar e me isolar, vai procurar saber o que essa doença desgraçada e mata milhares de pessoas", finalizou.

