Luciano Szafir - Reprodução internet

Luciano Szafir Reprodução internet

Publicado 19/06/2022 12:55

Rio - Luciano Szafir recebeu alta do hospital Vera Cruz, em Campinas, interior de São Paulo, na manhã deste domingo. O ator e apresentador deu entrada, às pressas, na Unidade de Saúde, na última sexta-feira, dia 17, com quadro de suboclusão intestinal. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do pai de Sasha Meneghel através de uma nota.

fotogaleria

"Internado na última sexta-feira, 17, com quadro de suboclusão intestinal, no Hospital Vera Cruz, em Campinas, interior de São Paulo, o ator e apresentador Luciano Szafir recebeu alta na manhã deste domingo, 19", diz o comunicado, que conta com a declaração do Dr. André Brandalise, médico responsável pelo acompanhamento do artista. "O paciente apresentou melhora clínica e aceitou bem a dieta. Obtendo alta hoje para acompanhamento ambulatorial”, afirmou o profissional.

Luciano foi submetido a uma cirurgia para a remoção da bolsa de colostomia no dia 16 de maio, no hospital Copa D'Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O ator ficou internado durante 28 dias e havia recebido alta no dia 11 deste mês. Vale lembrar que, em junho de 2021, Szafir precisou se submeter a algumas cirurgias, após ficar aproximadamente um mês intubado devido às complicações da Covid-19. Na ocasião, o ator realizou a colostomia na região do intestino, que sofreu uma perfuração devido ao uso de anticoagulantes para tratar uma embolia pulmonar.