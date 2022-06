Marcela Mc Gowan e Luiza na Parada do Orgulho LGBTQIA+ - Reprodução/Instagram

Publicado 19/06/2022 18:10 | Atualizado 19/06/2022 18:12

Rio - Marcela Mc Gowan marcou presença na Parada do Orgulho LGBTQIA+ que aconteceu neste domingo (19) na Avenida Paulista, em São Paulo. Acompanhada da namorada, a cantora Luiza, a médica e ex-BBB compartilhou alguns registros da celebração.

"Nem sei te dizer o quanto estar aqui com você representa pra mim! Te amo em todas as cores do arco-íris", se declarou. "É o sorriso de ser livre para ser tudo que eu quiser!", escreveu em outra postagem.