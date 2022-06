Caetano Veloso segurou uma bandeira com os rostos de Bruno Pereira e Don Phillips durante show em Brasília - Reprodução de vídeo

Publicado 19/06/2022 12:36

Rio - O cantor Caetano Veloso homenageou o indigenista pernambucano Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips durante seu show em Brasília, no Distrito Federal, na noite deste sábado. O artista segurou uma bandeira com o rosto dos dois, que foram assassinados durante uma expedição no Vale do Javari, na Amazônia, e recebeu o apoio do público. As imagens foram compartilhadas através das redes sociais.

O indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, correspondente do jornal The Guardian no Brasil, estavam desaparecidos desde 5 de junho, na região do Vale do Javari, no oeste do Amazonas.