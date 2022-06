Colaborador do jornal inglês 'The Guardian', Dom Phillips e Bruno Araújo Pereira foram mortos durante expedição pelo Vale do Javari, na Amazônia - Reprodução

Colaborador do jornal inglês 'The Guardian', Dom Phillips e Bruno Araújo Pereira foram mortos durante expedição pelo Vale do Javari, na AmazôniaReprodução

Publicado 18/06/2022 11:11 | Atualizado 18/06/2022 11:56

Rio— O terceiro suspeito do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips foi preso pela polícia, na manhã deste sábado, 18. Jeferson da Silva Lima, conhecido na região como "Pelado da Dinha", se entregou na delegacia de Atibaia do Norte, no Amazonas, segundo informações do delegado Alex Perez Timóteo.

Timóteo informou que Jeferson Lima teve participação direta no crime, com atuação desde a emboscada até a ocultação dos corpos de Pereira e Phillips. "Conforme todas as provas, todos os depoimentos colhidos até o momento, ele estava na cena do crime e participou ativamente do duplo homicídio ocorrido", afirmou o delegado.

Nesta sexta-feira, 17, a Justiça do Estado já havia expedido um mandado de prisão foi para Jeferson Lima, que até então era considerado foragido. Um comunicado emitido na noite sexta-feira pela PF pedia que a população da região entrasse em contato com as autoridades imediatamente caso houvesse informações que ajudassem a localizar o suspeito.

No entanto, por volta das 6h (horário de Atalaia do Norte), Jeferson foi até a delegacia e se entregou. O suspeito não estava acompanhado de advogado. Lima está sendo interrogado pelos investigadores e, logo depois de prestar depoimento, será encaminhado para audiência de custódia.



Estão presos ainda Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, que confessou o crime, e o irmão dele, Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos. Ambos tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça do Amazonas por 30 dias.