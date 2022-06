Taís Araujo e Lázaro Ramos comemoram aniversário do filho; famosos marcaram presença

Rio - Taís Araujo e Lázaro Ramos comemoraram o aniversário do filho, João Vicente, de 11 anos, em uma casa de festas da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, neste sábado. O tema escolhido foi o seriado Os Simpsons. A comemoração foi surpresa. Os atores, que também são papais de Maria Antônia, de 7 anos, disseram para o menino que iriam almoçar fora. No entanto, ele foi surpreendido pelos amigos na porta de sua festinha de aniversário. Famosos como Aline Borges, Francisca Pereira, Grazi Massafera, Aline Wirley, o marido, Igor Rickli, e o filho, Antônio prestigiaram o evento. Bruno Gagliasso, a esposa Giovanna Ewbank e os filhos, Bless e Titi, também marcaram presença no local.

