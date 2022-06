Felipe Neto saiu em defesa de Gkay - Reprodução/Instagram

Felipe Neto saiu em defesa de GkayReprodução/Instagram

Publicado 19/06/2022 19:09

Rio - Gkay decidiu inovar no visual e mostrou no Instagram as sobrancelhas descoloridas e o cabelo platinado, mas a mudança acabou não agradando os internautas que criticaram bastante a comediante. Incomodado, Felipe Neto resolveu usar o Twitter neste domingo (19) para defender Gkay.

fotogaleria "Muita gente precisa sentir repulsa por gente bem sucedida para se sentir melhor. Aí quando a Gkay faz uma transformação chocante assim, essas pessoas sentem espasmos de alegria. De repente, elas podem criticar sabendo que a maioria vai bater palma. A ofensa vira terapia numa vida vazia", escreveu.