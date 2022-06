Paula Amorim e Breno Simões com o filho - Foto: Leo Franco/AgNews

Publicado 19/06/2022 16:28

Rio - Paula Amorim deixou o Hospital Maternidade Pró-Matre Paulista, em São Paulo, neste domingo (19) acompanhada do filho recém-nascido, Theo, e do marido, Breno Simões. O bebê da campeã do 'No Limite 2021' nasceu na última quinta-feira.