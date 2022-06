Carlinhos Maia - Reprodução / Instagram

Publicado 19/06/2022 09:44

Rio - Carlinhos Maia revelou para os fãs, através do Instagram Stories, neste sábado (18), que vai se mudar para São Paulo com o marido, Lucas Guimarães. A decisão aconteceu após o apartamento do digital influencer em Maceió, Alagoas, ser furtado, no dia 28 de maio. Duas pessoas invadiram o imóvel e levaram cerca de R$ 5 milhões, entre joias, relógios, dinheiro em espécie e um cofre.