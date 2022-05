Carlinhos Maia - Reprodução / Instagram

Rio - Carlinhos Maia usou as redes sociais para comentar o assalto a sua residência, localizada em Maceió, Alagoas. O humorista afirmou que teve a casa invadida, na madrugada de sábado para domingo, enquanto estava hospitalizado após ter feito uma lipoaspiração, e seu marido, Lucas Guimarães, viajava a trabalho.

No Instagram, o humorista publicava vídeos em que narrava como estava se sentindo depois de ter realizado a cirurgia plástica, mas interrompeu os posts para falar sobre o furto. De acordo com Carlinhos, os bandidos conseguiram levar cerca de R$ 5 milhões, entre joias, relógios, dinheiro em espécie e um cofre.

"Na noite de ontem arrombaram a porta do meu apartamento em Maceió. Levaram relógios (inclusive o último que acabei de comprar) e levaram meu cofre com minhas joias. As autoridades já foram acionadas."

"Estou devastado! Devastado. Sempre fui ruim de grana. Sempre. Nunca precisei roubar nada do outro, nunca precisei invadir a casa de ninguém para isso.", lamentou o humorista.

Carlinhos compartilhou fotos de alguns itens roubados e prometeu recompensar aqueles que o ajudarem a recuperar os pertences. "Um lugar que eu tanto amo, Maceió, com tanta gente do coração bom, trabalhador, faço um apelo a toda Alagoas e ao Brasil: se souberem de algo denuncie, serão bem recompensados e sua identidade será mantida em sigilo", afirmou.