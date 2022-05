Leandra Leal participa de gravação na Praia do Arpoador

Rio - A atriz Leandra Leal, de 39 anos, participou de uma gravação na Praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio, na tarde desta segunda-feira. A artista estava acompanhada por mais pessoas do elenco e da produção de "A Vida pela Frente", nova série do Globoplay que a famosa também assina como diretora, ao lado de Bruno Safadi.

Leal também é a produtora do programa que será transmitido pela plataforma de streaming e exibido no canal GNT, previsto para ir ao ar em 2023. A série tem Nina Tomsic, de "Quanto Mais Vida, Melhor", como protagonista e mostra os conflitos de um grupo de adolescentes após a morte de uma amiga. Rodrigo Pandolfo e Ângela Leal, mãe de Leandra na vida real, também estão no elenco de "A Vida pela Frente".

