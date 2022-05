Desfile 2022 - Acadêmicos de Santa Cruz - Agência O Dia/Cléber Mendes

Publicado 30/05/2022 16:43

Rio - Homenageado pela Acadêmicos de Santa Cruz no Carnaval de 2022, Milton Gonçalves faleceu nesta segunda-feira (30) aos 88 anos, no Rio de Janeiro. Com o enredo 'Axé Milton Gonçalves! No Catupé da Santa Cruz', a agremiação da Série Ouro relembrou a vida do ator e diretor desde a infância até o sucesso nas telas da TV Globo.

fotogaleria Na Marquês de Sapucaí, a agremiação preparou uma festa do Catupé, dança das Minas Gerais, terra da infância do artista e escolheu entrelaçar diferentes orixás com as fases de vida do ator e diretor na Avenida. A escola acabou rebaixada para a Série Prata e desfilará na Intendente Magalhães no Carnaval de 2023.

Cid Carvalho, carnavalesco da escola, lamentou a morte de Milton Gonçalves. "Morreu um guerreiro, um cara que cumpriu com maestria o papel que lhe cabia na vida. O papel de ir contra preconceitos e qualquer tipo de discriminação, que lutou o tempo inteiro para que o negro tivesse vez e voz nos campos de atuação. Morreu o artista, o homem e o brasileiro, que acima de tudo, cumpriu sua missão com maestria e deixa um legado gigantesco do tamanho do vazio que nesse momento toma conta de todos nós", afirmou.

O carnavalesco não teve contato direto com Milton Gonçalves durante a preparação do desfile por conta de seu estado de saúde. "Não tive nenhum contato com ele. Eram os filhos e toda a família que deu suporte com o material e os livros que nós usamos na pesquisa. Por causa da pandemia, não havia necessidade de o expor aos riscos, contou. Cid Carvalho ainda comentou a importância da homenagem feita pela Acadêmicos de Santa Cruz. "Justa e merecida! O cara foi grandioso, falou em nome dos pretos, lutou contra o preconceito, racismo, melhores condições de trabalho para a classe. Cumpriu sua missão e descansou. Grande, grande Milton Gonçalves!"