Juliana Paes posta fotos de dia na praia com a família - Reprodução/Instagram

Publicado 30/05/2022 20:52

Rio - Juliana Paes usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para compartilhar as fotos do fim de semana em família. A atriz postou uma sequência de fotos tiradas no último domingo em que exibe o corpão em biquíni rosa, enquanto curtia a praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, ao lado dos filhos, Pedro e Antônio, e do marido, Carlos Eduardo Baptista.

fotogaleria

"Photo dump de um domingo feliz com o pé na areia e muito amor envolvido!!", declarou a atriz, que interpreta Maria Marruá no remake de "Pantanal", da TV Globo. Nas fotos, Juliana demonstra sua alegria ao posar sorridente seja na areia ou na beira do mar. Em um dos cliques, a artista surge em uma pose arrasadora enquanto toma água de coco.

Confira: