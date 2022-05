Viih Tube e Rodrigo Mussi - Reprodução/Instagram

Viih Tube e Rodrigo MussiReprodução/Instagram

Publicado 30/05/2022 18:58

Rio - Viih Tube aprovwitou a segunda-feira para homenagear Rodrigo Mussi, que sofreu grave acidente de carro há dois meses. Amigos próximos, a influencer assumiu as redes sociais do ex-BBB e acompanhou de perto sua recuperação desde o fim de março.

"Hoje fazem 2 meses do seu acidente. Como você é forte Ro. Sua sede por viver, sua força que não sei de onde vinha pra lutar! Às vezes era você que me ajudava, mais do que eu ajudava você, de tanto que me acalmava com suas palavras e lições da vida. Me ensinava e me distraía! Obrigada por hoje fazer parte da minha família, tanto você como seus irmãos, nós sabemos o que isso significa pra gente. Obrigada por confiar em mim", escreveu ao postar algumas fotos ao lado de Rodrigo, já de volta em casa.



"Hoje, posso dizer que sei como é ter um irmão mais velho! Agora é focar na recuperação em casa com fisioterapia, fono, neuro moderação, terapia integrada..., que estão sendo essenciais nessa fase da recuperação! Sim, você é um milagre", completou Viih em sua publicação.



Após deixar o hospital, Rodrigo passou a morar na casa de Viih durante sua estadia em São Paulo, onde está dando continuidade a seu tratamento.