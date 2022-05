Rodrigo Mussi e Viih Tube - Reprodução

Rodrigo Mussi e Viih TubeReprodução

Publicado 30/05/2022 15:05 | Atualizado 30/05/2022 15:10

Rio - Após Rodrigo Mussi falar pela primeira vez sobre o grave acidente que sofreu , o ex-BBB se juntou a Viih Tube para esclarecer a relação que existe entre os dois. Em entrevista ao 'Gshow', o gerente comercial afirmou que considera a influenciadora como sua irmã mais nova e comentou o apoio que sua família recebeu da famosa enquanto o rapaz esteve internado.

fotogaleria

“A Viih foi uma grande amiga que apoiou meu irmão, me apoiou para caramba. Nesse momento, uma irmãzinha mais nova, parceira. Ela tem um coração enorme, foi um anjo para o meu irmão que estava perdido no que fazer. Deu para entender que ela realmente sofreu com tudo que aconteceu”, declarou ele, que continua sua recuperação, em formato de homecare, na casa de Viih Tube.

A ex-participante do "BBB 21" concordou com o amigo e falou sobre a convivência dentro de casa com Rodrigo, que recebeu alta médica no dia 28 de abril: “Ocupei um lugar na vida do Rodrigo e ele na minha, que acho que nunca tive. Ele me ajuda mais do que eu o ajudo e ele nem sabe”, contou. “Rodrigo é minha família. Minha casa é a casa dele. Sou muito sozinha e só tenho meus cachorros. É muito bom chegar do trabalho e ter ele lá. Fofoca, a gente aos montes! Me distrai depois de um dia intenso de trabalho. Tem dias que a gente passa o dia todo junto e fica só relaxando”, acrescentou a famosa.

“É claro que é amor, não tem como eu falar que não o amo. Vai muito além de relacionamento, paquera. É cuidado, preocupação. A palavra que sinto por ele é família, é claro, e fato que é muito bom para mim. A gente se ajuda muito e aprende com isso”, disse Viih Tube, que chegou a assumir o controle das redes sociais de Rodrigo após o acidente de carro que deixou o ex-brother em coma.

Rodrigo Mussi foi internado na madrugada do dia 31 de março após se envolver em uma colisão na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Poucos dias antes do acidente, o segundo eliminado do "BBB 22" esteve no festival Lollapalooza, onde foi visto aos beijos com Viih Tube.