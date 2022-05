Jesuíta Barbosa tira selfie usando somente uma cueca preta - Reprodução / Instagram

Publicado 30/05/2022 13:20

Rio - Jesuíta Barbosa usou as redes sociais para compartilhar uma foto tirada em frente ao espelho da suíte, na fazenda em que está hospedado para as gravações da novela "Pantanal". Usando somente uma cueca preta, o ator exibiu o físico nos stories do Instagram.

Ao ser entrevistado junto a Alanis Guillen — com quem forma o par romântico Jove e Juma na trama — pelo "Fantástico" do último domingo , Jesuíta negou que exista um relacionamento entre os dois fora das telas. Ambos iniciaram a entrevista em tom de brincadeira: "Eu conto ou você conta", disse ele. "A gente não namora", afirmou Alanis. "Mas a gente se paquera o tempo todo. A gente se ama, a gente se gosta", admitiu o ator.

Segundo a atração da rede Globo, Juma foi a personagem mais comentada dentre as 1,2 milhão de vezes que a novela foi citada no Twitter. Em segundo lugar, veio Jove.