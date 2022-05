Rihanna está grávida do primeiro filho com A$AP Rocky - Diggzy/Shutterstock

Publicado 30/05/2022 17:29

Rio - A$AP Rocky falou pela primeira vez sobre o filho que teve recentemente com Rihanna, e aproveitou para fazer raros comentários sobre seu relacionamento com a cantora. O rapper é capa da nova edição da Dazed, e na entrevista expôs brevemente a vida particular.

"Eu sempre lembrarei meus filhos de nunca perderem a imaginação, mesmo quando adultos, não importa o que aconteça. Eu realmente amo assistir a desenhos animados, vejo Teletubbies, Blue's Clues, Yo Gabba Gabba, Peppa Pig e Baby Shark. Espero criar meus filhos com a mente aberta. Para que eles não sejam pessoas que discriminam. E eu não estou tentando descrever um santo, mas realisticamente, eu só quero uma criança legal com pais legais", contou ele, que indicou querer ter outros filhos.

Ao falar do relacionamento com Rihanna, o rapper comentou sobre os looks icônicos que eles costumam usar no dia a dia. "Acho que é natural. Ficamos tão bem juntos naturalmente. Você sabe, daria muito trabalho para nos combinarmos coisas de maneira forçada antes de sairmos de casa. Às vezes combinamos as peças, ou apenas usamos as mesmas roupas. Se eu comprar uma camisa que ela gosta, eu já espero que ela vá pegar... mas depois tenho que roubá-la de volta", explicou.