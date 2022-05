Rihanna está grávida do primeiro filho com A$AP Rocky - Diggzy/Shutterstock

Rihanna está grávida do primeiro filho com A$AP RockyDiggzy/Shutterstock

Publicado 19/05/2022 15:30 | Atualizado 19/05/2022 15:46

Rio - Após uma gravidez repleta de memes e muita expectativa dos fãs, nasceu o filho da cantora Rihanna com o rapper A$AP Rocky. Segundo informações do site norte-americano 'TMZ', a artista de 34 anos deu à luz seu primeiro herdeiro na última sexta-feira, dia 13, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O nome do menino não foi divulgado e o casal de famosos ainda não se pronunciou oficialmente.

fotogaleria

Rihanna foi vista em público pela última vez na noite do dia 9 de maio, quando saiu para comemorar o Dia das Mães em um restaurante de Los Angeles, cidade onde a cantora teria entrado em trabalho de parto na semana passada.

A gravidez foi anunciada oficialmente em janeiro deste ano, quando Rihanna compartilhou as fotos de um ensaio em que posou belíssima enquanto ostentava o barrigão de sua primeira gestação. A novidade animou fãs ao redor do mundo e se tornou um dos principais assuntos das redes sociais nos meses seguintes.

Em abril, uma polêmica agitou a internet após um jornalista afirmar que romance entre a dona do hit "Work" e A$AP Rocky teria chegado ao fim. Na ocasião, Louis Pisano chegou a dizer que o rapper teria traído a cantora com uma designer de sapatos durante a Paris Fashion Week. Rapidamente, uma fonte próxima ao casal negou as informações e o repórter voltou às redes sociais para pedir desculpas pelo boato.

No Brasil, a notícia de que Rihanna estava grávida teve tanto impacto que fãs se empolgaram com outro rumor de que a CEO da Fenty Beauty viria ao país no mês de março. De acordo com o site Papelpop, a artista desembarcaria em terras tupiniquins durante o Lollapalooza, festival que aconteceu nos dias 25 e 26 de março, em São Paulo, e teve o namorado da cantora como uma das atrações principais. Mais uma vez, a história não passava de um boato, mas garantiu uma série de memes nas redes sociais.