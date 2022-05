Bruno Gouveia, vocalista do Biquíni Cavadão, passou por cirurgia para redução de tumor na pálpebra - Reprodução Internet

Bruno Gouveia, vocalista do Biquíni Cavadão, passou por cirurgia para redução de tumor na pálpebraReprodução Internet

Publicado 19/05/2022 13:11

Rio - Bruno Gouveia, vocalista do Biquíni Cavadão, contou no Twitter, nesta quinta-feira, que passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor na pálpebra do olho direito. O procedimento foi realizado esta semana e o cantor está se recuperando.

"Queridos amigos, descobri que o que parecia ser uma pequena verruga na pálpebra era na verdade um tumor. Era maligno, mas extirpável. A rapidez com que corremos para tratar do caso foi superimportante. Previnam-se: mama, próstata, atenção aos sinais!", escreveu o artista.

Bruno teve um queratocantoma, que se desenvolve em áreas da pele mais expostas ao sol.