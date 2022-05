Douglas Silva, Pedro Scooby e PA se encontram em restaurante nesta quarta-feira - Reprodução Internet

Douglas Silva, Pedro Scooby e PA se encontram em restaurante nesta quarta-feiraReprodução Internet

Publicado 19/05/2022 10:39 | Atualizado 19/05/2022 10:41

São Paulo - O surfista Pedro Scooby abriu o jogo sobre a vida amorosa de seu amigo Paulo André nas redes sociais. Ao encontrar o atleta olímpico na noite desta quarta-feira, o atleta declarou que o "PAzinho" está solteiro, não mencionando um possível romance com a ex-BBB Jade Picon.

fotogaleria

"PAzinho com mulher não está com ninguém. Está solteiro. Fiquem tranquilos. Pra já não causar polêmica, causar uma coisa toda", disse Scooby. Os amigos ainda curtiram a noite com outros ex-participante do reality show. A dupla encontrou o finalista da edição Douglas Silva em um restaurante. Os três posaram para fotos juntos. O ator Babu Santana, do "BBB 20" também estava presente na ocasião. "Eu amo vocês. Obrigado por tudo", escreveu Scooby na foto com DG e PA.