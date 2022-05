Paulo Vieira leva para casa uma ’marmita’ repleta de doces do casamento de Lula - Reprodução / Instagram

Paulo Vieira leva para casa uma ’marmita’ repleta de doces do casamento de LulaReprodução / Instagram

Publicado 19/05/2022 10:15 | Atualizado 19/05/2022 10:18

Rio - Paulo Vieira e a namorada Ilana Sales fizeram parte dos convidados para o casamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a socióloga Rosângela Silva , a Janja. Na volta para casa, os dois usaram o Twitter para mostrar uma caixa cheia de doces que trouxeram da festa.

fotogaleria

"Não me julguem", escreveu o humorista na legenda da publicação em que contou que fez amizades com garçons para conseguir estocar as guloseimas que sobraram da festa.

"Estamos saindo do casamento de Lula e Janja. E olha o que a gente está levando: uma caixa de doces!", comemorou Vieira. "Porque a gente faz amizade com as pessoas certas", completou Ilana, bem humorada.

"E essa caixa estava lotada, mas tinha muita imprensa lá na porta, e nós paramos o carro e demos, alimentamos a imprensa. Isso aqui é o que? A amizade que a gente faz com o garçom, garçonete, um contrabando que foi permitido aqui. Melhor festa do mundo! Estamos saindo felizes e completamente bêbados", finalizou o humorista.

Além de Paulo Vieira, Daniela Mercury, Gilberto Gil, Maria Rita e o sambista Martinho da Vila, foram alguns dos artistas que marcaram presença no evento, que ocorreu na Vila Olímpica, em São Paulo, na noite da última quarta-feira.