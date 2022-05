Manu Gavassi faz participação no show da banda McFly

Rio - A cantora Manu Gavassi se apresentou com a banda McFly, em São Paulo, na noite desta quarta-feira. O convite para subir ao palco do grupo britânico surgiu durante uma entrevista da banda a uma rádio. Na ocasião, Manu fez uma participação como apresentadora do bate-papo. A interação entre eles foi tão espontânea, que os meninos a convidaram para cantar com eles.

A presença de Manu no show, fãs da cantora resgataram um tuíte dela em 2009 enviado para Tom Fletcher, no maior estilo fã. "Hey, Tom. Eu sou uma grande fã de McFly. Estou fazendo aulas de violão e canto e você é uma inspiração pra mim, de verdade. Vejo você no Brasil", escreveu Manu, na época.

