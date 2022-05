Whindersson Nunes está em turnê pela Europa e desabafa sobre prejuízo - Reprodução/Instagram/Eunivan

Whindersson Nunes está em turnê pela Europa e desabafa sobre prejuízoReprodução/Instagram/Eunivan

Publicado 19/05/2022 20:02

Rio - Whindersson Nunes usou suas redes sociais, nesta quinta-feira, para compartilhar um desabafo com os fãs. Em postagem no Twitter, o youtuber, que está em turnê pela Europa, comentou a emoção de encontrar fãs brasileiros durante suas viagens internacionais. Em determinado momento, o humorista chegou a revelar que não tem tido muitos lucros com o espetáculo, citando gastos com passagens e hospedagem de sua equipe.

fotogaleria

"Eu sou muito chorão quando bebo, e uma coisa que me faz ficar muito emocionado é os funcionários brasileiros de todos os estabelecimentos que me recebem bem. Me dizendo: 'Fique a vontade, você já me fez rir muito'. Eu sei que sou famoso e que isso muda muita coisa, mas isso me faz sentir que o que eu faço é bem feito e que vale a pena", começou o comediante.

Em seguida, Whindersson abriu o jogo sobre as dificuldades de levar suas apresentações para o exterior, mas seguiu esbanjando gratidão: "Eu mais gasto do que ganho quando faço uma turnê fora. Todas as moedas estão muito altas, uma equipe de 10 pessoas é muita passagem, muito hotel. Eu não sou o Ed Sheeran, sou só um comediante. Eu sei que eu volto com todo o prestígio de uma turnê fora, vendo mais ingressos, sou grato por isso. Eu vejo vocês querendo uma vida melhor pra suas famílias, pra si mesmo, e fico feliz por fazer parte do seu bem estar. Obrigado!", completou.

O humorista encerrou o desabafo com uma foto tirada em um bar na Espanha, onde se apresentou com o show "Isso não é um culto", na última terça-feira. Na imagem, Whindersson posa com o barman que o atendeu: "Valeu, Edson, 5 anos na Espanha", escreveu, na legenda da postagem.

Confira: