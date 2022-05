Sophia Valverde, de 'Poliana Moça', passou por cirurgia em hospital de São Paulo especializado em oncologia - Reprodução/Instagram

Publicado 19/05/2022 18:33 | Atualizado 19/05/2022 18:37

Rio - A atriz Sophia Valverde usou suas redes sociais, nesta quinta-feira (19), para falar sobre seu estado de saúde após passar por uma cirurgia em um hospital de São Paulo. Em postagem no Instagram, a protagonista de "Poliana Moça", do SBT, confessou o nervosismo que teve nos momentos que antecederam o procedimento.

"Ontem, precisei passar por uma cirurgia que me deixou muito ansiosa e tensa. Mas Deus, com a sua imensa bondade, fez com que tudo saísse da melhor forma possível e já estou em casa me recuperando", escreveu a atriz de 16 anos. Apesar de não revelar os detalhes da operação, a artista marcou como sua localização o hospital A.C.Camargo Cancer Center, especializado no tratamento contra o câncer.

Em seguida, Sophia agradeceu ao SBT pelos dias de folga que recebeu para cuidar da saúde e deixou claro que deve retomar as gravações de "Poliana Moça" em breve: "Logo estou de volta e fazendo o que mais amo fazer. Já estou morrendo de saudades, viu? Agradeço a todos amigos que me mandaram mensagens e vídeos pra me animar e pra me desejarem boas coisas, amei", completou a atriz.

