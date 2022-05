Internautas saíram em defesa do motorista de aplicativo - Reprodução/Instagram

Publicado 19/05/2022 16:41 | Atualizado 19/05/2022 17:06

Rio - Nesta semana, Camila Loures contou no Instagram que foi expulsa de um carro de aplicativo após solicitar que o motorista fechasse os vidros do veículo. Segundo a própria influenciadora, a recusa do motorista foi devido aos protocolos seguidos pela Uber contra a Covid-19. O desabafo de Camila Loures, seguido por um print com a foto e o nome do motorista, causou revolta entre os internautas que fizeram uma campanha para que o condutor não fosse banido da Uber.

fotogaleria Um texto foi publicado por diversos usuários do Twitter cobrando a plataforma. "Oi, @Uber_Brasil, tudo bem? Será que você poderia nos assegurar que o senhor Marcos, muito bem avaliado em 4,93 estrelas e cumpridor de protocolos, vai seguir trabalhando em sua plataforma e garantindo seu sustento? Acho importante valorizar o trabalhador! Abraço!"

A Uber se manifestou em uma das postagens afirmando que o motorista segue na plataforma e que o caso está sendo analisado. "Gostaríamos de esclarecer que o motorista parceiro segue ativo na plataforma. Este caso ainda está em análise, dado que estamos ouvindo ambas as partes para entender melhor o que aconteceu. Seguimos um processo rigoroso, a fim de garantir que todos os envolvidos tenham o direito de serem ouvidos", comunicou.

Não é a primeira vez que Camila Loures causa polêmica ao comentar suas viagens com a Uber. Em outra ocasião, a influenciadora deixou um motorista esperando enquanto ainda levantava da cama para se arrumar. O episódio foi relembrado pelos internautas.