Clima pega fogo entre Guta e Tadeu em 'Pantanal'Reprodução Internet

Publicado 19/05/2022 14:47 | Atualizado 19/05/2022 15:01

Rio - José Loreto foi às redes sociais para comemorar a exibição, na última quarta-feira, do primeiro beijo de seu personagem, Tadeu, e Guta, interpretada por Julia Dalavia, na novela "Pantanal". Nesta quinta-feira, o galã compartilhou um clique do momento e animou os fãs ao falar sobre o futuro do casal.

"Química de milhões. Obrigado pela parceria linda, Julia", começou o ator, que acrescentou: "Simbora que #GuTadeu só está começando". Nos comentários, fãs já demonstraram a torcida por Guta e Tadeu, além de elogiar a dupla que deu vida aos personagens: "Shipei", declarou uma seguidora, com emojis apaixonados. "Vocês arrasaram", comentou outra internauta. "Que cena, que pegada", disparou uma terceira.

O capítulo de "Pantanal" que foi ao ar nesta quarta-feira agitou as redes sociais, com internautas comemorando, finalmente, o primeiro beijo de Tadeu e Guta. Além do beijão, o clima pegou fogo entre o peão e a patricinha, que terminaram transando à beira do rio. Antes das cenas quentes, a filha de Tenório (Murilo Benício) chegou a citar o breve romance que teve com Jove (Jesuíta Barbosa) como o motivo para não ficar com o filho de José Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes).

Recentemente, a vida amorosa de José Loreto também deu o que falar na "vida real". Um affair entre o ator e a ex-BBB Gabi Martins veio a público e gerou uma tensão pelas versões diferentes dos envolvidos. No primeiro momento, Loreto negou o romance, mas voltou atrás após a loira confirmar a ficada entre os dois: "Já que ela falou que a gente ficou, não vou deixá-la de maluca, né? De jeito nenhum. Não sou nenhum mentiroso. Já que ela expôs, afirmo que, sim, ficamos uma vez e ponto", declarou ele, ao 'UOL'.

