Reynaldo Gianecchini causa alvoroço entre fãs ao compartilhar um ensaio nu que realizou para o Projeto Pele, em 2018 - Reprodução / Instagram

Publicado 19/05/2022 13:54

Rio - Reynaldo Gianecchini, de 49 anos, deixou os seguidores alvoroçados ao relembrar um ensaio nu que realizou em 2018. No Instagram, o ator compartilhou algumas imagens que foram feitas para o Projeto Pele, criado pelo fotógrafo Brunno Rangel e pelo diretor artístico Marcelo Feitosa, no intuito de promover auto aceitação e liberdade. Na época, as fotos de Giane e de outros famosos tornaram-se um livro.

Logo após ser publicado, o post recebeu mais de 27 mil curtidas e centenas de comentários. "Lindo", elogiaram os fãs. "Uma hora dessas, Giane? Seu maravilhoso!", brincou outro seguidor. "Estava frio, agora esquentou", afirmou um internauta.

Atualmente, Gianecchini está em cartaz com a peça "Brilho Eterno" — uma adaptação do filme "Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças", do ano de 2004 — na cidade de São Paulo, onde divide o palco com a atriz Tainá Muller.

"Sou apaixonado pelo filme. Na minha geração, muita gente é. E fazer a peça me deu outro olhar. Fui assistir de novo, em um processo de entender, e é realmente genial. A gente não está fazendo o filme, estamos adaptando, mas a essência está toda lá, são as mesmas questões", disse em uma entrevista recente para Quem.