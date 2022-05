Tadeu Schmidt brincou com onda de frio no Brasil enquanto curte as férias nos EUA - Reprodução/Instagram

Tadeu Schmidt brincou com onda de frio no Brasil enquanto curte as férias nos EUA Reprodução/Instagram

Publicado 19/05/2022 17:58

Rio - Tadeu Schmidt está curtindo as férias nos Estados Unidos após o término do 'Big Brother Brasil 22' e aproveitou para brincar com os seguidores em um vídeo divulgado no Instagram nesta quinta-feira (19) sobre a chegada de uma frente fria no território brasileiro.

fotogaleria "Gente, se eu disser que aqui nas minhas férias está um calor terrível, vocês vão ficar com raiva de mim? Não vão, né? Está um calor enorme aqui. Como é que está a temperatura na cidade de vocês?", disse. "Aqui está sempre em torno dos 30. É saindo de um ar-condicionado para o outro. Vou eu para a minha sombrinha aqui que está muito quente", acrescentou.

Na legenda da publicação, o jornalista seguiu interagindo com os seguidores. "Eu sempre reclamo do calor... Mas acho que desta vez não vou reclamar… Qual é a temperatura na sua cidade? Me conta! Aqui, está em torno de 30 graus, mas a sensação térmica é muito mais alta!"