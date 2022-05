Paulo Vieira com a namorada, Ilana Sales - Reprodução/Twitter

Publicado 19/05/2022 15:48

Rio - Paulo Vieira compartilhou com os seguidores do Twitter nesta quinta-feira (19) uma foto estilo antes e depois com a namorada, Ilana Sales. O humorista desabafou sobre os comentários que recebe desmerecendo sua relação com a atriz e brincou ao citar o "investimento" feito pela amada.

fotogaleria "Toda vez que eu vejo uns comentários maldosos desmerecendo nosso relacionamento, eu penso nessas fotos e sobre como a gente tem uma parada sólida. Bicho, aqui não tem modinha, não. Como eu digo sempre: 'Ilana acreditou no negócio, investiu, comprou na planta' e eu também, né? (risos)", escreveu.