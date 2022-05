Camilla de Lucas e Camila Loures - Reprodução/Instagram

Publicado 19/05/2022 16:52

Rio - Camilla de Lucas fez um desbafo em seu Twitter nesta quinta-feira após ter sido confundida com Camila Loures na polêmica que a influenciadora se envolveu recentemente.

cada hr uma nova mensagem pic.twitter.com/mXhOIXy8Kt — Camilla de Lucas (@camilladelucas) May 19, 2022

Loures vem recebendo muitas críticas na internet depois de relatar ter sido 'expulsa' de um carro de aplicativo por pedir para que o motorista fechasse as janelas e ligasse o ar-condicionado. De acordo com a influenciadora, ele se negou, afirmando estar seguindo protocolos contra a Covid-19, e solicitou para que ela saísse do carro e pedisse uma nova corrida.