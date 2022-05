Camila Loures desabafou após ser expulso de carro de aplicativo - Reprodução/Instagram

Publicado 18/05/2022 15:09

Rio - Camila Loures relatou que foi expulsa de um carro de aplicativo, em São Paulo. De acordo com a influenciadora, o episódio teria acontecido após ela pedir que o motorista fechasse os vidros do veículo devido ao frio intenso na capital paulista.

fotogaleria "Eu simplesmente entrei no Uber, caraca... Nunca passei por isso, que desesperador! Eu falei: 'Moço, tem como você fechar o vidro, está vindo vento na minha cara e está frio'. Ele disse: 'Não posso fechar, protocolos da Covid'. E eu falei: 'É que está muito frio. Tem como fechar só um pouquinho mais?'. E ele disse: 'Eu vou parar e você pede outro carro'. E eu falei: 'Não, não, está tranquilo, então'. E ele: 'Vou parar e você pede outro'. Ele parou, eu pedi por favor e ele disse: 'Desça do meu carro agora e peça outro'. Fiquei desesperada, no meio de uma avenida em São Paulo. Uma saga pedindo outro. Eu só pedi para ele fechar o vidro porque estava ventando na minha cara e ele pediu para eu descer", contou aos prantos.

A apresentadora do 'PodCast' seguiu explicando o ocorrido após chegar em sua casa. "Agora estou mais calma e vou explicar melhor o que aconteceu. Eu gosto de andar de Uber Black para andar com vidro fechado, por causa de roubo. Conheço duas pessoas que já foram roubadas assim. É perigoso. Eu peguei e coloquei a opção ar condicionado. Quando entrei pedi para ele fechar o vidro, ele disse que não podia por causa da Covid. Então, expliquei que quando pedi o Uber Black sinalizei a opção de ar condicionado. 'Tem como fechar o vidro e ligar o ar? Pode ser no mais alto possível, por causa da circulação'. E ele disse para eu sair do carro dele e pegar outro. Disse: 'Moço, não precisa disso', e comecei a chorar desesperada", disse.

Na tarde desta quarta-feira, Camila Loures atualizou os seguidores e informou que entrou em contato com a empresa responsável pela corrida. "Já estou resolvendo tudo aqui com a Uber, galera. Foi um desabafo pois é muito chato passar por essa situação, espero que ninguém passe por isso. Obrigado a todos que se colocaram no meu lugar."