Jojo Todynho e o marido, Lucas Souza, respondem perguntas de fãs no InstagramReprodução / Instagram

Publicado 18/05/2022 13:26 | Atualizado 18/05/2022 13:28

Rio - Na última terça-feira, Jojo Todynho e o marido, o militar Lucas Souza, usaram as redes sociais para responder algumas perguntas dos fãs sobre o próprio casamento. Ao iniciar a interação pelo seu Instagram oficial, a cantora deu alguns detalhes sobre a convivência do casal.

"A gente só dorme agarrado e a gente só toma banho junto. Só tomamos banho separados quando um não está em casa. Fora isso, a gente só toma banho juntinho. A gente tem esse hábito", respondeu Jojo, ao ser questionada sobre gostar de dormir "agarrada" ou "separada".

Respondendo uma pergunta sobre brigas, os dois falaram com bom humor acerca das desavenças: "Com certeza, sem dúvida nenhuma", respondeu Lucas, afirmando que os dois discutem bastante. "Todo dia. A gente briga por causa de biscoito, de chocolate, por causa de filme. Todo dia a gente se arranha. Eu quero ver um filme e ele quer ver outro. E eu brigo mesmo para dar uma 'botada' com agressividade", disse a cantora.

Na pergunta que tratava a respeito de ciúmes, Jojo apontou para lucas e disparou: "ciumento, não: maluco, surtado, psicopata!", já na indagação sobre o casal ser ou não adepto à fofoca, a cantora comentou: "Virginia tem Zé Felipe e eu tenho o Zé Fofoca", fazendo um trocadilho com o nome do marido da influencer.