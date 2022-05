Cristiana Oliveira falou sobre ’Pantanal’ durante podcast - Reprodução/Youtube

Publicado 18/05/2022 16:32

Rio - Conhecida do grande público após interpretar Juma Marruá na primeira versão de 'Pantanal', Cristiana Oliveira contou em entrevista ao podcast 'Papagaio Falante' sobre um susto que passou durante as gravações do folhetim, exibido na década de 1990 pela Rede Manchete.



Estávamos em uma fazenda no meio do Rio Negro, e lá era uma fazenda de gado, e tinha aquele pasto vasto. Não era uma coisa da floresta como conheço hoje. Tinha menos perigo nesse sentido. Teve um dia, que estava gravando com o Marquinhos Winter e o Sérgio Reis estava atrás da câmera, esperando, porque ele ia fazer a outra cena, em seguida. E eu estou lá, de Juma, com aquele jeito dela, com a perna aberta, com um negócio de madeira no meio e limpando o peixe. E o Marcos Winter aqui do lado... aí, estou lá, tranquila, gravando, daqui a pouco, Tibério grita: 'Crica, o jacaré'. Só faço assim e vem o olhinho do jacaré, para poder atacar, comer o peixe, só que minha mão ia junto. Esse foi o maior perigo", relembrou.

A atriz revelou que foi alvo de uma brincadeira dos colegas de trabalho e que todos cumpriam um toque de recolher. "Outra coisa que as pessoas sabiam que eu era muito medrosa com cobra. E aí teve uma vez que acharam uma sucuri que tinha comido um filhote de jacaré. E botaram embaixo da minha janela. Aí bateram: 'Crica, abre a janela!' Eu abri a janela e aquela po**a daquela sucuri", disse. "Seis horas da tarde ninguém podia sair porque os bichos vinham, principalmente à noite. E eu não estava a fim de ficar vendo um olhinho de onça, entendeu?", acrescentou.



Cristiana Oliveira ainda falou sobre a repercussão com o sucesso de sua personagem. "'Pantanal' foi uma novela encantada, não tem uma explicação racional. Nessa época não tinha gerador, então dava sete horas da noite e era luz de vela. A gente não tinha antena parabólica para ver a televisão e eu fiquei lá nove dias, a novela já tinha estreado e eu não tinha noção do que estava acontecendo. Quando eu cheguei, na hora que pousei no aeroporto de Guarulhos... Eu acho que estava Marquinhos Palmeira, Marquinhos Winter... Veio aquela multidão gritando o nome da gente e gritando: 'Juma, Juma!' A novela estava fazendo um sucesso estrondoso e eu estava em todas as capas", concluiu.