Publicado 18/05/2022 19:59

Rio - A vida amorosa de Deborah Secco movimentou as redes sociais, nesta quarta-feira (18), após a atriz de 42 anos abrir o jogo sobre a fase em que esteve solteira, antes do casamento com Hugo Moura. Em entrevista ao colunista Leo Dias, do 'Metrópoles', a artista revelou que chegou a se relacionar com homens comprometidos, além de ser sincera ao falar sobre o prazer sexual.

"Nunca fiz mal a ninguém. Eu só era o quê? Piranha! Ser piranha hoje está na moda. Nunca fiz por dinheiro. Gosto de transar, de ter orgasmos. Era uma feminista antes do feminismo virar moda", declarou a atriz. "Tenho inimizades, porque na época peguei o namorado ou peguei o marido de alguém. Mas, hoje, peço desculpas. Não sou mais assim", completou.

As falas de Deborah repercutiram na web e alguns internautas registraram o apoio à atriz, enquanto outros disseram se identificar com o relato. "Todas as piranhas te entendem, Deborah Secco", declarou uma fã. "Não existe coisa melhor do que, depois dos 40 [anos], ter essa tranquilidade e consciência de confessar que teve sua fase piranha. Tamo junto, Deborah", escreveu outro perfil. "Quem nunca foi piranha pelo menos uma vez na vida? Deborah, não te julgo", completou uma terceira.

Uma pessoa ainda questionou o motivo da artista classificar a fase como "piranha": "Qual o problema? Piranha por quê? Pegar namorado ou marido de amiga é sacanagem? É. Mas tem que ser muito amiga. E, se for muuuiito amiga, a amizade continua", opinou.

Enquanto isso, outra internauta destacou um ponto pouco comentado da entrevista: "Que entrevista sensacional da Deborah Secco. Vi que pegaram aspas da traição dela em ex, de ela ter sido piranha, mas o entendimento dela sobre o amor, o relacionamento e como ela é madura de encarar tudo entendendo o que ela viveu e se colocar no lugar do outro é algo surreal", elogiou.

Confira:

a déborah secco falou num entrevista “nunca fiz mal a ngm, só era piranha mesmo” é como eu me sinto toda vez que fico sabendo que alguém fala mal da minha vida kkkk — véia do bar (@katidokatitos) May 18, 2022

Quem nunca foi piranha pelo menos uma vez na vida,Deborah Secco ñ te julgo pic.twitter.com/or8A8KqBDG — Grazy (@CosttaGraziely) May 18, 2022

"Deborah Secco abre coração sobre amores fracassados e fase 'danadinha': Nunca fiz mal a ninguém. Eu só era piranha."



Não existe coisa melhor do que depois dos 40 ter essa tranquilidade e consciência de confessar que teve sua fase piranha. Tamo junto Deborah. — Fabiano Rocha (@fabianorch) May 18, 2022

todas as piranhas te entendem deborah secco — gislane (@itsmachado) May 18, 2022