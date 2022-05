Coach usou foto errada de Luísa Sonza para falar de seu programa de emagrecimento - Reprodução/Instagram

Publicado 18/05/2022 18:45

Rio - Maira Cardi usou o Instagram nesta quarta-feira (18) para explicar uma montagem do antes e depois de Luísa Sonza feita para promover seu programa de emagrecimento. Os internautas apontaram que uma das imagens usadas não era da cantora e a coach esclareceu que sua equipe tirou a imagem da internet e pediu desculpas pelo ocorrido.



fotogaleria "Fiz a Luísa há muito anos, assim que ela estava começando a ficar mais famosinha, a gente ajudou ela a fazer a transição de corpo interna e externamente. Todos os artistas que a gente faz, a gente tem um cuidado de não usar nosso arquivo pessoal de fotos de antes e depois deles. Quando o artista começa, a gente tira uma foto de como ele está, de calcinha e sutiã, no pior ângulo, do pior jeito. E depois a gente toma o cuidado de fazer o antes e depois com alguma foto que já exista no Google, que não favoreça a pessoa, mas que também não destrua a pessoa", disse nos Stories.

A esposa de Arthur Aguiar seguiu explicando como sua equipe realiza a escolha das fotos para o antes e depois de seus clientes. "Quando a gente tira uma foto da intimidade dela, é no pior momento. Porque se ela me procurou para emagrecer é porque ela não está bem, está infeliz com o corpo dela, e obviamente ela não quer que aquela foto seja exposta. Tenho foto de Anitta, Lexa, mas guardamos essas fotos e usamos uma de Google para deixar os artistas mais confortáveis. Aí minha equipe que toma conta dessa parte, jogaram no Google e usaram aquela foto que não é da Luísa. Peço desculpas, a responsabilidade é minha. Se eu jogasse no Google também faria a mesma coisa porque parece muito", finalizou.