Ultrassom realizado por Virginia durante internação gerou especulações sobre sexo de seu bebê - Reprodução/Instagram

Ultrassom realizado por Virginia durante internação gerou especulações sobre sexo de seu bebê Reprodução/Instagram

Publicado 18/05/2022 17:29 | Atualizado 18/05/2022 17:29

Rio - Internada após sentir fortes dores de cabeça, Virgínia Fonseca precisou explicar um comentário feito por sua médica durante a realização de um ultrassom para verificar os batimentos cardíacos de seu segundo filho com Zé Felipe. Internautas entenderam que a profissional acabou revelando o sexo do bebê, mas a especulação foi negada pela influenciadora.

fotogaleria "Galera, vocês estão me mando direct atrás de direct falando que no vídeo anterior, a obstetra Fernanda, que está me acompanhando aqui em São Paulo, falou, 'ela não escapar'. Estão aqui falando: 'Como assim? Ela ainda não fez a ultrassom que dá para ver o neném'", disse. "Então, de qualquer maneira, ela não sabe se é menino ou menina. Ela só fez esse ultrassom que dá para ouvir [o coração]. Ela falou assim: 'Vou apertar a sua barriga'. E começaram a filmar e então ela falou, 'para ela não escapar'. Então é isso. Vocês podem não querer acreditar que eu não saiba mesmo se é menino ou menina, mas eu não sei e não quero saber. E a doutora Fernanda também não sabe. Ninguém sabe", completou.

Em vídeo divulgado em seu canal no Youtube, Virginia Fonseca revelou para os fãs que o sexo do bebê seria descoberto apenas no parto. "Não vai ter mais chá revelação. Desistimos de fazer, conversei com Zé Felipe e não vamos fazer. Tomei essa decisão agora, recentemente, já estava tudo encaminhado, seria no final de abril, só que nesta gestação estou muito tranquila e calma, sem ansiedade, sem euforia para saber se é menino ou menina", afirmou.