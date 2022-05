Samantha Schmütz e Juliette Freire - Reprodução/Instagram

Samantha Schmütz e Juliette Freire

Publicado 18/05/2022 12:41 | Atualizado 18/05/2022 13:22

Rio - Samantha Schmütz usou seu Instagram para se desculpar pelo ataque feito a ex-BBB Juliette na última segunda-feira. A atriz reconheceu o erro e se retratou, nesta quarta-feira, explicando que o seu comentário tem relação com a falta de reconhecimento da indústria, que dá mais valor ao engajamento na internet do que à artistas que se profissionalizam.

"Eu fiz esse comentário porque em algum lugar me tocou. Está muita confusão hoje em dia, a nossa indústria, a nossa profissão. Celebridade, famoso, tá tudo misturado. Vira ator, vira atriz, vira artista... E eu não sei, eu joguei essa minha frustração na Juliette", explica Samantha. "É muito difícil ser artista independente se você não tem a máquina te ajudando e te fortalecendo. Os artistas são massacrados, eu vejo milhões de amigos meus tendo que desistir por conta disso, porque não tendo a ajuda do algoritmo a coisa não anda", continuou a atriz.

A polêmica começou quando Samantha fez um comentário num vídeo compartilhado pela página Mídia Ninja no Instagram. O perfil publicou um trecho da participação de Juliette no 'Altas Horas' do último sábado, no qual a cantora e ex-BBB afirmou que os artistas precisam se manifestar sobre os temas importantes na sociedade. A atriz aproveitou a publicação para questionar a carreira de Juliette. "Acho ótimo se posicionar, mas ela é artista?", escreveu.

"Essa revolta toda me explodiu naquele segundo ali, e eu falei 'não, que isso, o problema não é ela, apaga'. Eu apaguei, ficou 40 segundos, mas foi o suficiente. Então acho que eu precisava disso para aprender, explicou Schmütz.

O comentário acabou gerando uma grande repercussão no meio artístico, e sobretudo entre outros ex-BBBs, que se referiram ao episódio como um exemplo de preconceito contra participantes de reality show. Algumas ex-sisters como Brunna Gonçalves, Lumena Aleluia e Kerline Cardoso se posicionaram afirmando que "ex-BBB também é gente".

Depois do ocorrido, Juliette deixou de seguir Samantha Schmutz no Instagram e se pronunciou pelo Twitter no dia seguinte. "A arte abraça, encanta, emociona e transcende qualquer rótulo. Ser artista é algo tão bonito e maior que tudo isso… é tocar o outro com o que há de melhor em você, é doação, é amor, é verdade... Então, sim, eu SOU artista e aprendiz de muita coisa", escreveu na publicação.

Muitos artistas entraram em defesa da paraibana, como foi o caso de Anitta, João Vicente de Castro, Fernanda Paes Leme, Ingrid Guimarães, entre outros. Além dos "cactos", como são chamados os fãs da campeã do "BBB 21".

Após críticas, Samantha Schmütz viajou para o Festival de Cannes, na França, e postou alguns stories dizendo que estava "indo encontrar arte" e que estava "estudando cinema diretamente da fonte", o que seguidores entederam como indireta sobre a confusão que ela estava envolvida.

Por conta disso, o influenciador Felipe Neto publicou um vídeo em seu Instagram discordando da comediante, mas pedindo que os internautas fossem mais compreenssíveis. "Tudo é arte. Juliette é arte. E diminuam o ódio, a Samantha é um ser humano maravilhoso e passível de erros como todos nós", concluiu.

Juliette ainda não se pronunciou após a retratação pública de Samantha.