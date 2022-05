Jade Picon passeia em shopping do Rio e tira o tênis para almoçar

Rio - Jade Picon vestiu um look básico e tirou a tarde desta quarta-feira para passear em um shopping de luxo na Zona Oeste do Rio. Acompanhada de seu empresário, a ex-BBB interagiu com um fã enquanto caminhava pelo estabelecimento. Durante o almoço, a influenciadora ficou confortável, tirando o tênis para ficar só de meia, e ainda gravou uma sequência de Stories do Instagram.

Recentemente, Jade esteve envolvida em polêmicas nas redes sociais após ser divulgado que a ex-sister teria sido contratada para atuar em "Travessia", a próxima novela das 21h. A ex-participante do "BBB 22" foi bastante criticada por internautas e pela classe artística por não ser atriz profissional, mas se manifestou apenas com a letra de uma canção da banda Lagum: "Olha, veja se não é um lindo dia para ofender alguém. Principalmente, se esse alguém sou eu", ironizou.

