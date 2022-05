Lívia Andrade beija muito em festa de lançamento de seu novo programa na Band

Rio - Lívia Andrade recebeu diversos famosos em uma casa noturna na Zona Sul de São Paulo, nesta terça-feira, para comemorar o lançamento de seu novo programa na Band, o "Música Mix". Durante a celebração, a apresentadora trocou vários beijos com seu namorado, Marcos Araújo, e se divertiu ao lado de celebridades como os ex-BBBs Lucas Bissoli, Eslovênia Marques e Lumena Aleluia. Fafy Siqueira e Raissa Barbosa são outros nomes que marcaram presença no evento.

Já adiantando um pouco do que o programa de Lívia promete, a festa contou com o show da dupla sertaneja Matheus e Kauan, além da apresentação do DJ Sevenn. Para o evento, a apresentadora ostentou as belas pernas ao vestir um look preto curtinho decorado com muito brilho.

Com estreia prevista para junho deste ano, o "Música Mix" marca o retorno de Lívia Andrade à televisão após a apresentadora ser desligada do SBT. Agora na Band, a atriz comandará a atração focada em muita música boa e entretenimento para os telespectadores.

Relatar erro