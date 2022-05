Graziella Schmitt surpreende ao carregar as duas filhas, ao mesmo tempo, no colo - Reprodução / Instagram

Publicado 18/05/2022 11:13 | Atualizado 18/05/2022 11:13

Rio - Graziella Schmitt, de 40 anos, compartilhou um pouco da sua rotina de maternidade com seus seguidores do Instagram. A atriz tirou algumas selfies, segurando, ao mesmo tempo, as filhas Chloé de 6 meses e Constance de 2 anos no colo, frente ao espelho do elevador do prédio onde mora.

"Quando te disserem que você não vai conseguir dar conta, não acredite! Você vai! Sério, nunca imaginei que iria conseguir carregar dois bebês e uma mochila ao mesmo tempo", publicou Graziella.

Bem humorada, a atriz alegou que o esforço físico que faz no seu cotidiano se assemelha a treinos de academia. "Estou eu na minha academia diária. Posso dizer que essa é a maternidade bem real que rola por aqui. Amo ser mamãe", disse.

Casada com o ator Paulo Leal, Graziella se afastou da TV em 2018 e dedica-se integralmente à criação das filhas. A atriz iniciou a carreira aos 14 anos, como paquita da Xuxa de 1995 até 2000, posteriormente fez várias novelas e decidiu dar uma pausa na carreira após integrar o elenco da minissérie "Lia", na Rede Record.