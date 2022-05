Di Ferrero - Divulgação/Bruno Trindade

Di FerreroDivulgação/Bruno Trindade

Publicado 18/05/2022 07:00

Rio - Di Ferrero inicia nova fase de sua carreira com o lançamento do seu primeiro álbum solo, “Uma Bad, Uma Farra”. O cantor de 36 anos, que foi vocalista da banda NX Zero por 13 anos, hoje se sente seguro para produzir algo que tenha a sua cara. “Minha carreira solo agora está em outro momento. No começo eu ainda precisava entender. Quando o NX deu uma pausa eu nem sabia o que ia fazer, eu estava com a ideia de morar fora, fazer outras coisas, até começar a fazer um som,” conta o artista.

Em dezembro de 2017, durante sua participação no programa “Altas Horas”, na TV Globo, o cantor anunciou que a banda NX Zero daria uma pausa na carreira por tempo indeterminado. Dessa forma, Di Ferrero começou a sua carreira solo e em março de 2018 lançou seu primeiro single e clipe solo da música "Sentença"."É bem diferente de uma banda, é uma responsabilidade só minha", afirma Di a respeito das mudanças na forma de trabalhar com o grupo e sozinho. "Eu tenho a oportunidade de compor com outras pessoas, fazer outros sons e experimentar muito. Mas no caso desse álbum eu já sabia bem o que eu queria”, explica o cantor, que enxerga esse novo trabalho como uma “volta para casa”. O álbum conta 12 canções com a pretensão de fazer as pazes com o passado. Di Ferrero iniciou sua caminhada sem a banda com o objetivo de fazer algo bem distante do NX Zero para evitar comparações.“No começo da minha carreira solo eu ficava sempre me comparando com o passado, no sentido de olhar para uma banda de sucesso que foi o NX, que é a minha banda, que é a minha vida, que está no meu DNA, mas entender que agora é outro momento. Então, até eu equilibrar essas emoções para elas não me atrapalharem na hora de compor levou um tempinho”, revela.O artista começou a escrever as músicas do álbum de forma improvisada, em Florianópolis, capital de Santa Catarina, durante a pandemia. “Eu poderia ter tentado lançar um álbum de primeira, mas eu esperei a hora certa para eu estar bem seguro sobre qual é o som que me representa", ressalta.A obra passeia pelo pop alternativo e por várias vertentes do rock – reflexo natural de tudo que o músico vivenciou com o NX Zero, além de todo seu período pós-banda, quando pôde diversificar sua linguagem sonora.Di aproveitou o tempo para experimentar e gravar músicas com pessoas que o público não esperava, como o Thiaguinho, a IZA, o Vitão. Mas para seu novo álbum, o cantor ressalta uma participação bem especial para a história da sua carreira. “Foi muito dá hora fazer uma música com Badauí, do CPM22, que é uma banda que me ajudou muito no começo, e sempre me abraçou. O primeiro show de estádio que o NX fez foi porque o CPM deu 20 minutos do tempo deles para uma banda nova tocar. Então ele me deu várias oportunidades legais e eu queria celebrar com ele uma música”, explica.A primeira canção do álbum, “Twitter”, foi nomeada dessa forma porque o cantor a compôs na rede social, depois de escrever um tuíte e os fãs começaram a responder e a completar. Além disso, ela engloba toda a vibe do álbum, que é uma grande mistura do Di do NX Zero com o Di da carreira solo.Di Ferrero canta desde os 6 anos, quando tinha uma banda na igreja chamada “Mensageiros”. Na pandemia, ele se perguntou porque era um artista e entendeu que precisava estar no palco. “Voltar para os palcos é o momento que a gente lava a alma, que a gente descarrega nossas frustrações, são as horas que marcam as nossas vidas”, exclama.Sobre a nova fase, Di afirma que não tem feito novos planos, porque eles sempre podem mudar. “Já aprendi que não depende de nós. O que vier para mim é tudo plus, porque o que eu espero já é o que está acontecendo,” reflete o cantor.O músico enxerga esse momento de sua carreira com muita gratidão a tudo que o fez chegar até aqui e garante que a melhor parte será nos shows. “Agradecer por todos esses anos, a galera que acompanhou o NX, a galera que me acompanha na carreira solo. Estou em momento muito emocional porque é muito grande para mim lançar um álbum. Então é isso, curtam muito ‘Uma Bad, Uma Farra', e eu espero vocês no show, porque o show que é a grande parada desse álbum. As músicas foram pensadas para o ao vivo", finaliza.