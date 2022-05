Gabi Martins e José Loreto - Reprodução/Instagram

Publicado 17/05/2022 20:39

Rio - Após ser revelado que Gabi Martins e José Loreto tiveram um affair , a cantora comentou um suposto climão com o ator, que, inicialmente, negou o romance. Em entrevista ao "TV Fama", da RedeTV!, a ex-BBB se mostrou compreensiva e negou ter ficado chateada com a atitude do galã de "Pantanal".

“Ele é uma pessoa maravilhosa. Acho que ele só não queria expor naquele momento. Somos amigos e vida que segue. Estamos solteiros e não temos nada [um com o outro]”, declarou Gabi. O romance veio a público na última quarta-feira, quando o colunista Leo Dias, do 'Metrópoles', divulgou que os famosos estariam ficando, mas com a intenção de manter a relação discreta.

Enquanto Gabi confirmou a informação de primeira, José deu uma versão diferente e negou ter ficado com a ex-sister: "Nem tempo para sair eu tenho", disse o ator a Lucas Pasin, do 'UOL'. No entanto, após descobrir que a loira foi sincera ao falar sobre a relação, Loreto preferiu voltar atrás e tentou justificar sua postura.

"Sim, já fiquei com a Gabi há algum tempo, não lembro quando. Não queria expor. É uma intimidade minha e dela. Mas já que ela falou que a gente ficou, não vou deixá-la de maluca, né? De jeito nenhum. Não sou nenhum mentiroso. Já que ela expôs, afirmo que sim, ficamos uma vez", declarou o carioca.