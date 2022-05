Lucy Alves - Andre Hawk / Divulgação

Publicado 17/05/2022 14:13

Rio - A cantora e atriz Lucy Alves, de 36 anos, falou sobre sua bissexualidade em entrevista ao "Venus Podcast". A artista, que vai protagonizar a novela "Travessia", de Glória Perez, foi flagrada beijando a namorada, a produtora Victoria Zanetti, de 28, no mês passado. Lucy disse que não se sentiu incomodada por ter o romance exposto.

"Não costumo falar da minha vida pessoal, mas foi OK para mim. Nada de novidade, saiu um beijo. Sou uma pessoa muito reservada. Acho que o que incomoda é que, talvez, parece uma coisa muito invasiva. Mas fiquei de boa, não tem nenhuma grande novidade. Inclusive, depois eu fiz entrevistas, disse que sou bissexual. Hoje em dia é tão estranho isso chocar pessoas", afirmou.

A artista revelou que recebeu várias mensagens dos fãs depois que as fotos caíram na mídia. "Acho até interessante. Quanto mais a gente fala... Até recebi mensagens que foram interessantes, do tipo: 'caraca, Lucy Alves beijando outra menina, eu nem sabia que ela gostava...'. Que massa! Cada dia mais me sinto menos minoria. Aí achei legal. Então, para mim, isso tudo serviu para mostrar que a gente tem que viver a nossa vida, e se alguma pessoa, por exemplo, que viu essa minha entrevista tem dúvida sobre sua sexualidade, não se desespere, porque está tudo certo. A gente tem que ir vivendo, se descobrindo... E não tendo medo, que acho que é o que a sociedade teima em tentar sufocar a gente e rotular as pessoas", completou.