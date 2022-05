Britney Spears e Sam Asghari - Reprodução/Instagram

Publicado 17/05/2022 13:27 | Atualizado 17/05/2022 13:27

Rio - Sam Asghari agradeceu, pelo Instagram, todo o apoio dos fãs que ele e Britney Spears vêm recebendo depois que anunciaram o aborto espontâneo do primeiro filho que esperavam juntos.

"Nós sentimos o seu apoio. Estamos pensando positivamente e avançando com o nosso futuro. É muito difícil, mas não estamos sozinhos. Muito obrigado por seu respeito à nossa privacidade. Nós aumentaremos a nossa família em breve", escreveu o dançarino em seus stories.



A perda do filho foi anunciada no último sábado, quando Britney e Sam publicaram o comunicado no Instagram. "É com profunda tristeza que nós anunciamos que perdemos nosso bebê milagroso no início da gravidez. Isso é devastador para quaisquer pais. Talvez nós devêssemos ter esperado para anunciar mais adiante, mas nós estávamos muito animados para compartilhar a boa notícia. Nosso amor um pelo outro é a nossa força. Nós continuaremos tentando aumentar nossa linda família. Nós agradecemos a todos pelo apoio. Gentilmente pedimos privacidade durante esse momento difícil", escreveu Britney na legenda da publicação.



A cantora é mãe de Sean, de 16 anos, e Jayden, de 15, do casamento com o dançarino Kevin Federline. Britney Spears e Sam Asghari ficaram noivos em setembro de 2021, após quase cinco anos juntos.