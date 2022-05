Juliette Freire - Reprodução

Juliette Freire Reprodução

Publicado 17/05/2022 07:31 | Atualizado 17/05/2022 07:45

Rio - Juliette Freire se pronunciou no Twitter, na madrugada desta terça-feira, sobre a polêmica envolvendo seu nome e a humorista Samantha Schmutz . Recentemente, a campeã do "BBB 21" disse no "Altas Horas", de Serginho Groisman, que como artista acredita que tem que se posicionar sobre as questões políticas. O perfil do "Mídia Ninja" compartilhou a declaração de Juliette e Samantha questionou nos comentários da publicação: "Acho ótimo se posicionar, mas ela é artista?".

fotogaleria

"A arte abraça, encanta, emociona e transcende qualquer rótulo. Ser artista é algo tão bonito e maior que tudo isso… é tocar o outro com o que há de melhor em você, é doação, é amor, é verdade... Então, sim, eu SOU artista e aprendiz de muita coisa", escreveu Juliette.

Vários artistas também saíram em defesa de Juliette nas redes sociais. João Vicente de Castro saiu em defesa da cantora. "Gostar é facultativo. Respeitar é obrigatório", escreveu o ator nos Stories, do Instagram.

Já Ingrid Guimarães fez questão de exaltar a fala de Juliette sobre o dever do artista de se posicionar. "Ser artista vai muito além do que ser famoso. (...) Damos voz também a quem não tem voz", disse a atriz na legenda da publicação que fez com o vídeo da ex-BBB.

"O Brasil respira arte… O nordeste respira arte. Ser ex-BBB não pode ser parâmetro pra desmerecer a jornada anterior e posterior dos participantes do programa. Se inventar e se reinventar é pura arte", disse a ex-BBB Lumena.

"Samantha Schmütz, num tom completamente desnecessário, questionando se Juliette é artista. Até parece a suposta elite intelectual alternativa de palavreado requintado dizendo que eu nem deveria ser chamado de poeta. Enquanto isso ela segue cantando e eu vendendo livro pra c%#*…", escreveu o poeta Báulio Bessa.

"@juliette vou te dizer que de julgamento eu entendo… Segue assim do jeito que vc é! arrasando sempre! De artista para artista!", disse Adriane Galisteu.